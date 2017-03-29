Обнажившая прелести Высоцкая произвела фурор на премии «Ника»: смотрите сами!

Накануне, 28 марта, в Москве прошла 30-ая церемония вручения наград кинематографической премии «Ника» за 2016 год. Престижное мероприятие посетило множество знаменитостей. Так, перед обилием журналистов отметились Эвелина Бледанс, Владимир Познер, Леонид Ярмольник, Игорь Петренко, Елизаветам Арзамасова, Марина Александрова, Андрей Кончаловский и многие другие.

К слову, Кончаловского сопровождала его жена, актриса Юлия Высоцкая. 43-летняя артистка буквально покорила публику своим провокационным нарядом.

Фото: Scanpix

Для выхода в свет Высоцкая выбрала роскошное в своей простоте и изяществе черное бархатное платье с корсажем, демонстрирующем грудь, шею и плечи актрисы. Завершали образ внушительный разрез на юбке, бриллиантовые серьги и яркая красная помада. Поистине, Юлия оказалась дивой вечера.

Фото: Scanpix

К слову, именно Высоцкая получила награду в номинации "Лучшая женская роль" (за фильм "Рай). В аналогичной номинации, только среди мужчин, лучшим оказался Тимофей Трибунцев ("Монах и бес"). А лучшим фильмом оказался "Рай" режиссера и продюсера Андрея Кончаловского.