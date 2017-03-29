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Певец Клем Кертис умер от рака лeгких

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Свеча. Иллюстративное фото. | ФОТО: Flickr/by nick.amoscato

Британский певец Клем Кертис, солист первого состава классической американской группы The Foundations, скончался в возрасте 76 лет. О смерти певца сообщила английская газета London Evening Standard.

Последние шесть месяцев певец боролся с раком лёгких, диагностированном в поздней стадии. Как сообщила жена певца, врачи были не в силах помочь исполнителю.

Певец тринидадского происхождения больше всего прославился песней Baby Now That I've Found You, которая в 1967 году стала первым в мире хитом, исполненным смешанной расовой группой.

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