Певец Клем Кертис умер от рака лeгких

Последние шесть месяцев певец боролся с раком лёгких, диагностированном в поздней стадии. Как сообщила жена певца, врачи были не в силах помочь исполнителю.

Певец тринидадского происхождения больше всего прославился песней Baby Now That I've Found You, которая в 1967 году стала первым в мире хитом, исполненным смешанной расовой группой.