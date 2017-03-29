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Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа

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ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Мария Максакова сделала объявление после смерти мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова. Вдова обратилась к многочисленным поклонникам, сообщив, что решила перенести свой концерт.

Мария Максакова объявила о переносе концерта, который планировала дать в честь погибшего от бандитской пули мужа Дениса Вороненкова, на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.  "Друзья, концерт, запланированный на 31 марта переносится. Я обязательно спою в память о моем любимом муже в другой день", – написала безутешная вдова.

Многочисленные поклонники с пониманием отнеслись к сообщению Максаковой. Фанаты попытались успокоить и обнадежить оперную диву, передают Dni.

Напомним, Мария Максакова планировала дать концерт на девятый день после убийства мужа. Руководитель коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов, который занимался продвижением и пресс-поддержкой концертов в России таких мировых звезд эстрады, как Майкл Джексон, Мадонна, Лучано Паваротти и Пол Маккартни, уверен, что смерть мужа добавила певице популярности. Поэтому в Украинском доме, где 31 марта собиралась петь самая знаменитая вдова России, ожидался "переаншлаг".

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