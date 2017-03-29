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Наталья Фриске показала своего племянника Платона

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Наталья Фриске. | ФОТО: Instagram

Как известно, после смерти певицы Жанны Фриске ее сын Платон остался жить вместе с отцом, Дмитрием Шепелевым.

Пока что родственники артистки не могут наладит отношения с ее гражданским мужем, передает 7d.org. Они хотят иметь возможность регулярно видеться с мальчиком. Младшая сестра Жанны Фриске Наталья часто смотрит на фотографии с племянником и страдает, поскольку не может просто приехать и обнять малыша. Накануне дня рождения Платона она опубликовала коллаж из серии снимков с племянником.

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