Наталья Фриске показала своего племянника Платона

Пока что родственники артистки не могут наладит отношения с ее гражданским мужем, передает 7d.org. Они хотят иметь возможность регулярно видеться с мальчиком. Младшая сестра Жанны Фриске Наталья часто смотрит на фотографии с племянником и страдает, поскольку не может просто приехать и обнять малыша. Накануне дня рождения Платона она опубликовала коллаж из серии снимков с племянником.

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Mar 28, 2017 at 4:29am PDT