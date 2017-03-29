Наталья Фриске показала своего племянника Платона
29 марта 2017 г., 09:22
Как известно, после смерти певицы Жанны Фриске ее сын Платон остался жить вместе с отцом, Дмитрием Шепелевым.
Пока что родственники артистки не могут наладит отношения с ее гражданским мужем, передает 7d.org. Они хотят иметь возможность регулярно видеться с мальчиком. Младшая сестра Жанны Фриске Наталья часто смотрит на фотографии с племянником и страдает, поскольку не может просто приехать и обнять малыша. Накануне дня рождения Платона она опубликовала коллаж из серии снимков с племянником.