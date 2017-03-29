Что приготовил новый день: гороскоп на 29 марта

Овен

День покажется скучным – ваша потребность в новых впечатлениях и острых ощущениях вряд ли будет удовлетворена в полной мере. Избегайте контактов с неприятными людьми: интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше. Новые знакомства принесут больше проблем, чем радости, если вы будете слишком доверчивы. Нежелательно спешить с решением личных вопросов: даже если груз проблем кажется вам совершенно непосильным, сейчас не время снимать с себя всю ответственность.

Жизненный тонус довольно высок, но настроение будет нестабильным. Овнам в большей степени, чем обычно, присущи раздражительность, обидчивость. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, ведь пострадать от их проявления могут и очень дорогие вам люди.

Телец

Чрезвычайно важна осмотрительность при решении финансовых вопросов – вы рискуете остаться на мели, если поторопитесь с исполнением своих желаний. Полагайтесь на собственный здравый смысл, и не относитесь со слишком большим энтузиазмом к непрошеным советам и рекомендациям малознакомых людей. Нежелательно скрывать свои планы от близких, предпринимать любые значительные действия втайне от тех, кто вам небезразличен. Забота окружающих может показаться навязчивой, но именно благодаря ей вы сможете избежать серьезных ошибок и неприятностей.

Это не самый лучший день для начала романтических отношений или признания в своих чувствах. Влияние негативных тенденций не столь сильно, как кажется на первый взгляд, но вы склонны впадать в панику, всерьез переживать из-за пустяков.

Близнецы

Жизненный потенциал низок, самочувствие может ухудшиться, а настроение – испортиться без всякой на то причины. Старайтесь не перегружать себя, откажитесь от утомительных занятий. Нежелательно посещение увеселительных мероприятий, активное участие в светской жизни. Физические нагрузки хороши в гомеопатических дозах, а вот спокойный отдых пойдет на пользу в любом случае. Не исключены разногласия с родственниками, не все ваши планы будут одобрены.

Очень хорошим будет день для влюбленных – звезды помогут лучше узнать друг друга, наладить отношения, оставить в прошлом разногласия и споры. Возможны новые романтические увлечения у юных представителей знака. Отношения с друзьями складываются не самые простые, придется пойти на уступки, чтобы сохранить мир.

Рак

Вряд ли удастся реализовать все свои планы, достичь поставленных целей. События развиваются неожиданным образом, приходится проявлять изобретательность и находчивость, чтобы преодолеть возникающие преграды. Полагайтесь на свою интуицию – ее подсказки будут весьма ценными и позволят совершить исключительно правильные поступки. Могут напомнить о себе старые знакомые, давние друзья наверняка предложат помощь.

Напряженность эмоционального фона не лучшим образом скажется на настроении. Возрастают чувствительность к критике и обидчивость, не исключены и проявления злопамятности. Старайтесь не проявлять раздражительности в общении с родственником. Поддержка любимого человека будет очень полезной.

Лев

Очень сложным будет день для влюбленных – вероятны серьезные конфликты, в некоторых случаях дело может дойти до прекращения общения. Старайтесь избегать легкомысленных поступков, не подвергать риску отношения, которые вам дороги. Полезными окажутся советы друзей, а вот члены семьи вряд ли смогут понять, насколько серьезны ваши проблемы.