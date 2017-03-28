Смотрите, как сейчас выглядит 21-летняя дочка Эминема

Кажется, в Instagram появилась новая звезда — это повзрослевшая дочка Эминема. На 21-летнюю Хэйли Скотт Мэзерс обратили внимание западные таблоиды: сейчас аккаунт наследницы известного рэпера постоянно читают уже более 250 тысяч пользователей.

A post shared by Hailie Scott (@hailiescott1) on Mar 23, 2017 at 5:53pm PDT

О жизни красавицы Хэйли журналистам известно мало: как пишет US Magazine, дочка Эминема учится в университете в Мичигане. Что именно она изучает, неясно, но прежде девушка заявляла, что хочет получить диплом по психологии или стать предпринимателем.

Хэйли — дочка Эминема от брака с Ким Скотт. Пара играла свадьбу дважды: в 1999 году (в 2001 они развелись) и в 2006-м. В 2002 году рэпер выпустил песню Hailie’s Song, посвященную дочке.