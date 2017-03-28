Срочная новость! Названы очередные мегапопулярные артисты, которые выступят в Нарва-Йыэсуу на EBF!

Организаторы продолжают подогревать интерес к фестивалю и постоянно объявляют всё новых и новых артистов, которые приедут летом покорять курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже сообщено, что там точно выступят: Tommy Cash, Макс Барских, INFINITY, «Комиссар».

И на днях стало известно, что на East Beach Fest еще выступят: Тамерлан и Алена, «Те100стерон» и «Мохито».

Кто еще этим летом выступит на East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу? Узнай об этом одним из первых в группе фестиваля EBF или портала Limon в Facebook.