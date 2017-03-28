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Срочная новость! Названы очередные мегапопулярные артисты, которые выступят в Нарва-Йыэсуу на EBF!

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ФОТО: Промо

В этом году мегапопулярный пляжный фестиваль East Beach Fest, который будет проходить уже в четвертый раз в эстонском курортном городе Нарва-Йыэсуу, продлится два дня. Гостей ждут 14 и 15 июля. Портал Limon.ee приглашает всех принять в этом событии активное участие! Билеты уже в продаже в пунктах Piletilevi по выгодным ценам!

Организаторы продолжают подогревать интерес к фестивалю и постоянно объявляют всё новых и новых артистов, которые приедут летом покорять курортный город Нарва-Йыэсуу. Уже сообщено, что там точно выступят: Tommy Cash, Макс Барских, INFINITY, «Комиссар».

И на днях стало известно, что на East Beach Fest еще выступят: Тамерлан и Алена, «Те100стерон» и «Мохито».

Кто еще этим летом выступит на East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу? Узнай об этом одним из первых в группе фестиваля EBF или портала Limon в Facebook.

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