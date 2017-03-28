После убийства мужа Мария Максакова готовит поступок «взрывающий мозг»

"Решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать", — цитирует Максакову "Московский комсомолец".

Звезда планирует надеть для выступления подвенечное платье, в котором она выходила замуж. "А на какие грабли кто наступает, как распорядится история с ее вечно невыученными уроками, я не знаю", — добавила она, признавшись, что пока не хочет возвращаться в Россию, так как тем самым она предаст память мужа.

Певица уверена, что в Москве ее "обманут, заманят, отпиарят, как и что им нужно, потом поместят в забвение на некоторый период, а потом обвинят по какой-нибудь статье".

"И потом — я не то что не собираюсь возвращаться. В плане допустимых теорий — почему нет?! Но я не собираюсь отказываться ни от одного своего сказанного слова. И находясь в Москве, и уже здесь, в Киеве, я делала все сознательно и считаю, что правильно", — сказала вдова.