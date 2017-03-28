Сексуальные снимки: участница эстонского телешоу «Пробный брак» забыла, что ее интересуют мужчины, и сделала с другой женщиной это…

Красотки вели себя очень раскрепощенно и страстно целовались на публике в губы!

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Лийза раньше писала в своем блоге, что ей нравится целоваться с женщинами, также она рассказала правду о парне с этого шоу.

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«Многих интересует вопрос: Жига – гомосексуалист? Я на самом деле не знаю, никогда не видела его секс с мужчиной. По моим данным он гетеро, но возможно, что и би», - сказала Лийза.

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