Фото: Потап продемонстрировал в Германии обнаженный торс
28 марта 2017 г., 14:13
Популярный украинский певец Потап опубликовал новое фото.
Известный дуэт Потап и Настя сейчас выступают с концертами в Германии, о чем с удовольствием информируют поклонников на своих соцстраничках, пишет Ivona.
Артисты публикуют фото и видео с тура. Также, судя по фото, вместе с ним в поездку отправился и восьмилетний сын Потапа Андрей.
/ Instagram Потапа
На одном из снимков, который рэпер разместил в Сети, он изображен с обнаженным торсом. Потап в последний год активно сидел на диете и, видимо, решил продемонстрировать подписчикам результаты своего похудения и подкаченные формы.
"В Мюнхене главная достопримечательность – женская церковь, почему женская? Знаете?", – подписал фото Потап, где он позирует в обнаженном виде.