Фото: Потап продемонстрировал в Германии обнаженный торс

Известный дуэт Потап и Настя сейчас выступают с концертами в Германии, о чем с удовольствием информируют поклонников на своих соцстраничках, пишет Ivona.

Артисты публикуют фото и видео с тура. Также, судя по фото, вместе с ним в поездку отправился и восьмилетний сын Потапа Андрей.

/ Instagram Потапа

На одном из снимков, который рэпер разместил в Сети, он изображен с обнаженным торсом. Потап в последний год активно сидел на диете и, видимо, решил продемонстрировать подписчикам результаты своего похудения и подкаченные формы.

"В Мюнхене главная достопримечательность – женская церковь, почему женская? Знаете?", – подписал фото Потап, где он позирует в обнаженном виде.