СМИ обнаружили удивительное сходство между Леонардо Ди Каприо и сыном Джека Николсона

Зарубежный СМИ считают, что 24-летний сын американского актера Джека Николсона Рэймонд удивительно похож на 42-летнего Леонардо ДиКаприо.

Они имеют схожую форму лица, носа и глаз. Похоже, что у оскароносного ДиКаприо подрастает конкурент. Отметим, что Рэй — сын Джека от голливудской актрисы Ребекки Бруссард. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, но пока не может похвастаться обширной фильмографией.