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СМИ обнаружили удивительное сходство между Леонардо Ди Каприо и сыном Джека Николсона

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Ди Каприо вызвали в суд из-за "Волка с Уолл-стрит". | ФОТО: Кадр из фильма

Западные средства массовой информации нашли молодого клона знаменитому американскому актеру Леонардо Ди Каприо.

Зарубежный СМИ считают, что 24-летний сын американского актера Джека Николсона Рэймонд удивительно похож на 42-летнего Леонардо ДиКаприо.

Они имеют схожую форму лица, носа и глаз. Похоже, что у оскароносного ДиКаприо подрастает конкурент. Отметим, что Рэй — сын Джека от голливудской актрисы Ребекки Бруссард. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, но пока не может похвастаться обширной фильмографией.

Фото: Scanpix

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