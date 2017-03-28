Плагиат? Популярная российская певица недовольна обложкой сингла Алисы Вокс

Экс-солистка "Ленинград" Алиса Вокс, покинув Сергея Шнурова, отправилась в свободное плаванье.

"В поисках себя Алиса, очевидно, вдохновилась нашим новым синглом "Подруга", в котором рассказывается о разбитой женской дружбе, и выпустила трек "Не подруги", взяв за основу не только идею нашего произведения, но и скопировав его оригинальную обложку!— возмущается Почепа. — При попытке обращения к Алисе автор произведения Геннадий Дудин был заблокирован на ее официальной странице VK. Хотелось бы получить внятные разъяснения по данному вопросу".

Сама Вокс утверждает, что понятия не имела о существовании песни своей коллеги. "Вы знаете, честно говоря, мы не очень следим за русской музыкой, только за самыми любимыми исполнителями, — призналась артистка. — Поэтому мы не знали, что у Оксаны Почепы есть такая песня. Я не думаю, что образ девушки, сидящей на кровати, кем-то запатентован и мы не можем его использовать. Но да, мы действительно вдохновлялись, только не обложкой сингла Акулы, а фотосессией Эммы Стоун для журнала W Magazine. А если вы хотите посмотреть, чем вдохновлялась Оксана, то можете открыть обложку альбома Мика Джаггера «Wandering Spirit» и сразу всё поймeте".