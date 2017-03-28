У обладателей этой группы крови может быть инопланетная ДНК!

Однако недавно обнаруженный тип крови может свидетельствовать о том, что обладатели отрицательного резус-фактора имеют инопланетную ДНК, пишет Marketium.

Что же касается причин таких заключений, исследования привели к выводу, что отрицательные группы крови не обладают важным эволюционным геном, присущим макакам-резус (обезьянам, используемым для лабораторных исследований лекарственных препаратов), который есть у большинства людей.

Но если учесть, что все мы в сущности произошли от обезьян, почему же у некоторых из нас нет гена макак-резус? Тогда как у других групп крови в составе есть определенные протеины, у групп с отрицательным резус-фактором они отсутствуют.

Люди, кровью с отрицательным резусом, составляют от 10 до 15 процентов населения Земли, и сейчас учёные задумчиво почёсывают головы, задаваясь вопросом: откуда же, чёрт возьми, взялась такая кровь?

Исследователи пришли к выводу, что происхождение недавно обнаруженной группы крови берёт своё начало приблизительно 35 000 лет назад и имеет отношение к определённым племенам. Чтобы предоставить вам более полную картину о том, какие расы обладают отрицательным резусом, приведём некоторую статистику: азиатское население – около 1%, афроамериканское – около 3%, а европеоиды являются подавляющими обладателями этого специфического типа крови.

Не беря в расчет характеристики, присущие данной группе крови, немногие учёные могут пролить свет на её истинное происхождение и ответить на интересующие вопросы.

Результаты некоторых исследований показали, что обладатели этой группы склонны иметь высокий уровень IQ, зелёный или голубой цвет глаз, быть сильнее развитыми физически и психологически, а также отличаться более низкой температурой тела по сравнению с остальными группами крови.

Ситуация приобретает ещё более сложный характер, когда речь заходит о беременных женщинах, обладающих этой группой крови, поскольку они часто подвергаются осложнениям при рождении ребёнка с положительным резусом. В таких случаях организм матери может попытаться убить плод.

Подводя итоги, можно сделать только один вывод: возможно, инопланетяне удостоили нашу планету несколькими короткими визитами и в процессе подарили людям отрицательную группу крови. Но что ещё более занимательно: все те, кто утверждал, что был похищен инопланетянами, имеют отрицательный резус-фактор. А пока эта биологическая загадка остаётся покрытой тайнами и мистикой.

Кто знает, возможно, данная группа крови в будущем позволит нам узнать множество новых удивительных фактов!