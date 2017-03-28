ЭКСКЛЮЗИВ: мы узнали, зачем и к кому постоянно ездит в Таллинн резидент Comedy Сlub Вадим Галыгин

В Instagram и Facebook уже есть много фотографий жителей Таллинна вместе с комедиантом. Одной из них с нами поделился читатель, изображенный на фото. Limon.ee выяснил, что звезда шоу-бизнеса приехал в Таллинн на день рождения к родственнику.

Также выяснилось, что наш читатель знает Галыгина уже три года: «Он очень простой. Как все, - рассказал он нам. - Он со всеми наравне, и когда к нему в гости придходили, он всегда говорил: "Ребята, ну почему я? Я же, как вы"».