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ЭКСКЛЮЗИВ: мы узнали, зачем и к кому постоянно ездит в Таллинн резидент Comedy Сlub Вадим Галыгин

ТОЛЬКО НА LIMON.EE!

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ФОТО: facebook

Стало известно, что на прошлых выходных в эстонской столице побывал резидент Comedy Club Вадим Галыгин.

В Instagram и Facebook уже есть много фотографий жителей Таллинна вместе с комедиантом. Одной из них с нами поделился читатель, изображенный на фото. Limon.ee выяснил, что звезда шоу-бизнеса приехал в Таллинн на день рождения к родственнику.

Также выяснилось, что наш читатель знает Галыгина уже три года: «Он очень простой. Как все, - рассказал он нам. - Он со всеми наравне, и когда к нему в гости придходили, он всегда говорил: "Ребята, ну почему я? Я же, как вы"».

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