ЭКСКЛЮЗИВ: мы узнали, зачем и к кому постоянно ездит в Таллинн резидент Comedy Сlub Вадим Галыгин
ТОЛЬКО НА LIMON.EE!
28 марта 2017 г., 13:08
Стало известно, что на прошлых выходных в эстонской столице побывал резидент Comedy Club Вадим Галыгин.
В Instagram и Facebook уже есть много фотографий жителей Таллинна вместе с комедиантом. Одной из них с нами поделился читатель, изображенный на фото. Limon.ee выяснил, что звезда шоу-бизнеса приехал в Таллинн на день рождения к родственнику.
Также выяснилось, что наш читатель знает Галыгина уже три года: «Он очень простой. Как все, - рассказал он нам. - Он со всеми наравне, и когда к нему в гости придходили, он всегда говорил: "Ребята, ну почему я? Я же, как вы"».