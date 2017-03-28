Предупрежден – значит вооружен: какие зависимости разрушают жизнь разных знаков зодиака?

Если вы наблюдаете у себя некоторые признаки зависимости или же просто опасаетесь, что невинные поначалу увлечения могут серьезно навредить вашему здоровью и жизни в целом, вам будет полезно знать, к каким вредным привычкам наиболее предрасположены знаки Зодиака, передает Marketium.

Овен

Овны любят приключения и азарт, но больше всего их манит опасность. Попробовав один раз экстремальные виды спорта, они осознают, что нашли свою стихию. Когда Овны становятся адреналинозависимыми, то американскими горками здесь уже не отделаешься: ради очередной «дозы» ошеломляющих эмоций они готовы прыгать с моста и покорять Эверест. Если же экстрим не соответствует их интересам, Овны с головой окунаются в работу, и здесь по части трудоголизма им трудно найти равных.

Телец

Люди, рожденные под созвездием Тельца, часто становятся зависимыми от еды. Инстаграм этих гурманов пестрит фотографиям кулинарных изысков и различных деликатесов из всех ресторанов города. Тельцы склонны к обжорству, но презентация блюда, его запах и эстетический вид для них важны не менее, чем вкус.

Близнецы

Близнецы любят общение, поэтому часто их зависимостью становятся соцсети. Они постоянно обновляют статусы, твитят и отправляют сообщения. Соцсети позволяют Близнецам узнавать одновременно о множестве фактов и событий, не углубляясь при этом ни в один из них.

Рак

Раки принимают все близко к сердцу, иногда даже слишком близко. Из-за этого у них часто возникают различные психосоматические и нервные заболевания. Как истинные ипохондрики, они знают толк в лекарствах и любое отклонение от нормального самочувствия привыкли «лечить» с помощью медикаментов.

Лев

Львы – это люди широких жестов. Если пить, так до запоя, если проигрывать в казино, то так, чтобы остаться в одних носках. Азартные игры могут быть их слабостью: окруженные толпой созерцателей и внушаемые подбадривающими комментариями, они могут проиграть последние деньги. Если же им удастся выиграть, они непременно потратят выигрыш на развлечения и друзей.

Девы

Девы уверены, что дисциплина и упорный труд способны решить любые проблемы. Поэтому они часто становятся зависимыми от занятий в спортзале. Это придает им уверенность в себе и позволяет чувствовать себя лучше остальных. В спорте они ставят себе цели и достигают их, превосходя свои собственные ожидания. Всем бы такую зависимость!

Весы

Весы могут стать зависимыми от… любви. Представьте себе, так тоже бывает. Эти творческие и духовные люди зачастую не чувствуют себя полноценными личностями, пока рядом с ними нет любимого человека. Они часто влюбляются и остаются с разбитым сердцем, но такие эмоциональные встряски действуют на них, как наркотик.

Скорпион

Страстные и чувственные Скорпионы нередко становятся зависимыми от секса, а так как они любят одиночество, то порнография и интернет-секс могут стать для них решением. Зачастую партнеры не в состоянии удовлетворить их высокое либидо, поэтому Скорпионы нередко становятся порнозависимыми.

Стрелец

Эти люди настолько любят путешествия, что могут бронировать билеты, которые они не в состоянии себе позволить. Стрельцы предпочтут путешествовать без гроша в кармане, чем вести размеренную жизнь на насиженном месте. Кроме того, эти люди любят казаться независимыми, и чтобы доказать это окружающим, порою совершают глупые и необдуманные поступки.

Козерог

Козероги тяжело работают, чтобы заработать деньги. Они любят красивые вещи и новые гаджеты, поэтому нередко становятся зависимыми от шоппинга. Эти люди наименее склонны к зависимостям, но если уж они подсядут на что-либо, им действительно будет сложно помочь. Настоящие упрямцы, Козероги рационализируют свою зависимость, тем самым находя для нее оправдание.

Водолей

Эти люди обладают высоким интеллектом и немного холодны в проявлении чувств. Именно поэтому видеоигры помогают им решать сложные логические задачи, не вовлекаясь в эмоциональный контакт с окружающими. Видеоигры помогают им проявить свое воображение и стимулировать интеллект. Кроме того, эти люди вечно находятся в поиске духовного развития, поэтому нередко попадают в секты и религиозные общины.

Рыбы

Из всех знаков зодиака Рыбы наиболее склонны к развитию алкогольной зависимости. Спиртное помогает им заглушить мощные эмоциональные переживания. Эти сочувственные и мягкие люди легко внушаемы, поэтому особое внимание родителям стоит уделить своим детям в подростковом возрасте, когда жизненные принципы Рыб еще только формируются.