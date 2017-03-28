Галерея: эти красавицы претендуют на звание «Мисс Kuldan – Весна 2017» и борются за роскошный приз!

Сегодня последний день принять участие в конкурсе и отправить свою фотографию или подруги в весеннем наряда на адрес: info@limon.ee. У вас есть идеальная возможность выиграть крутые серьги, как у Виктории Бони, от магазинов Kuldan. Далее читайте подробнее.

Отправляйте свою фотографию или фотографию подруги в красивом весеннем наряде на e-mail адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово Kuldan, а в тексте письма напишите ваше имя, фамилию и номер телефона.

Голосование в Facebook продлится в период с 29 марта до 31 марта (включительно).

Сейчас можно просто посмотреть снимки первых участниц!