Вы только посмотрите, как она хороша! Эстонская фотомодель Диана Хапрова стала лучшей моделью мирового журнала! (ГАЛЕРЕЯ)
28 марта 2017 г., 11:46
В этот раз мы хотим вам рассказать о прекрасной эстонской модели Диане Храповой.
Диана Хапрова – профессиональная фотомодель, «Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016», работает фотомоделью во многих странах мира: на Мальте, в Великобритании, Италии, Румынии, Греции и других. На этой неделе Диану выбрали лучшей моделью мирового журнала Extraordinary Magazine.
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