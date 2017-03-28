Вы только посмотрите, как она хороша! Эстонская фотомодель Диана Хапрова стала лучшей моделью мирового журнала! (ГАЛЕРЕЯ)

Диана Хапрова – профессиональная фотомодель, «Миссис Эстонии 2015», «Мисс бикини Европы 2016», работает фотомоделью во многих странах мира: на Мальте, в Великобритании, Италии, Румынии, Греции и других. На этой неделе Диану выбрали лучшей моделью мирового журнала Extraordinary Magazine.

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