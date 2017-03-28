Майре Аунасте в беде и просит о помощи

Дело в том, что в последнее время эстонская знаменитость видит странные сновидения. Майре описала свой сон в Facebook и попросила друзей помочь его растолковать. Сама Майре как только не ломает голову, не может разобраться в этом сновидении.

Так описала Майре свои игры разума: «Спрашиваю: если я не решаюсь обратиться к Мэрилин Керро – есть ли другие люди, которые смогут растолковать сновидение?

Меня весь день мучает вопрос: что же это значит, если накануне мне снился всемирно известный художник, которого, причем, я сама никогда не видела… Но, когда проснулась, знала наверняка, что этим мужчиной был никто иной, как Кайдо Оле!

Во сне я бросилась к Площади свободы (потому что знала, что в конце года там открылась его выставка)! Но оказалось, что его картины уже давно были сняты… Что же все это значит? Ясно только то, что у меня нет таланта художника…»

Друзья Майре быстро отреагировали на шуточный пост и стали делиться своими версиями, что бы могло значить сновидение Майре, которое скорее всего пророчит всемирную славу эстонскому художнику Кайдо Оле.