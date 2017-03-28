Почему нельзя повторно пить из пластиковых бутылок. Не рискуйте своим здоровьем!

Как показали научные исследования, вследствие многоразового использования на пластиковых бутылках образуются микротрещины, которые оказываются благоприятной средой для развития множества опасных бактерий и инфекций, таких как норовирус. Некоторые считают, что ополаскивание бутылки способно защитить от размножения микробов, но проблема состоит в том, что из-за формы очистить ее полностью практически невозможно. Поэтому бактерии продолжают расти и размножаться, накапливаясь с каждым использованием.

Не так давно канадские ученые провели несколько исследований. Для этого они взяли на экспертизу 76 пластиковых бутылок, из которых пили школьники. Результаты ошеломили: больше половины из них оказались не пригодными к использованию, а число бактерий в них значительно превышало допустимые нормы. Причиной этому мог также оказаться тот факт, что бутылки на долгое время оставляли при комнатной температуре. А в тепле, как известно, микробы размножаются еще быстрее, передает Nuobovsem.

В другом случае исследованию подверглись горлышки бутылок, которыми пользовались на протяжении недели. В итоге в каждом из образцов были обнаружены бактерии. Употребление воды из этих бутылок может вызвать симптомы как при пищевом отравлении, а в некоторых случаях это может закончиться расстройством желудка и сильной рвотой.

Промывание пластиковых бутылок с моющим средством может на какое-то время предотвратить развитие микробов, но полностью очистить внутреннюю поверхность ёмкости весьма проблематично, поэтому часть бактерий всё равно там останется. Кроме того, частое полоскание, особенно в горячей воде, может повредить пластик, а это только усугубит растворение химических элементов в жидкости. По словам специалистов, использовать повторно можно только стеклянные и металлические ёмкости.

3 способа использовать пластиковые бутылки в хозяйстве

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