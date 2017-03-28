Диана Шурыгина угодила в новый скандал

Шурыгина решила отомстить парню. Она предложила своему знакомому деньги за то, чтобы он избил ее обидчика.

"Привет! У тебя с деньгами напряг? У меня к тебе деловое предложение. Одного пацана нужно немножко побить", – приводит аудиозапись разговора девушки с молодым человеком Life. Юноша от такого предложения отказался.

Через некоторое время Диана перезвонила и объяснила ему, почему решила отомстить своему парню. Ее ревность вызвала подпись к фотографии в Instagram. За это девушка хочет написать на него заявление в полицию.

"Я ему сказала, что со мной так себя вести нельзя, иначе будут проблемы. Он стал нормально общаться. А сегодня утром захожу в инсту, а у него там фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушки", – говорится на аудиозаписи. Диана Шурыгина решила написать заявление на своего бойфренда в полицию.

"Когда мы с ним только начинали общаться, он спрашивал: "Диан, а меня не посадят?" Я ему говорю: "Да нет, что ты, глупый, что ли?" А потом мы с ним переспали все-таки, и я решила, раз он так себя ведет, этим воспользоваться. Ну, ты понял... Но мне этого мало", – заявляет девушка. Согласно экспертизе голоса на аудиозаписи, специалисты сделали вывод, что он действительно принадлежит Диане Шурыгиной.

Для идентификации были взяты два файла. На одной – разговор Дианы с молодым человеком, а на другом – ее беседа с корреспондентом.

"Исследование показало, что мера сходства этих двух дикторов на двух аудиозаписях составляет 74,8%, что однозначно позволяет утверждать, что с молодым человеком и с корреспондентом разговаривает один и тот же человек", – заключил специалист НП "Европейское бюро судебных экспертов" Иван Урусов.