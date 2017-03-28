Сможете узнать эту скандальную знаменитость по детскому фото? В Эстонии, увы, ее знает каждый!
28. март 2017 10:14
Ох уж это беззаботное детство! Кто же это чудная малютка на фото? Догадались?
После серии скандалов и тюремного заключения бывшего политика Анну-Марию Галоян, увы, в Эстонии знает каждый. Сейчас Анна-Мария живет припеваючи в Англии, где посещает светские мероприятия и радуется жизни.
Время от времени Галоян напоминает о себе фотографиями в социальных сетях. Вот, на днях Анна-Мария поделилась милым детским снимком, передает Elu24. Девочка на фото – сама Анна-Мария, но только много-много лет назад, в беззаботном детстве, вдали от грязных скандалов, интриг, дорогих машин и рек пенного шампанского.
Признаемся, мы не смогли распознать в этой малышке нынешнюю Галоян. А у вас получилось?
Anna-Maria Galojan`i muretu lapsepõlv / instagram.com