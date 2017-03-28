Врачи борются за жизнь певца Николая Носкова

Популярный российский певец и бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков доставлен в больницу. У 61-летнего артиста диагностировали инсульт и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Исполнителя хитов Moscow Calling и "Это здорово" госпитализировали в ночь на 27 марта, однако лишь сейчас журналисты узнали об этом. В настоящее время Носков находится в клиническом госпитале "Лапино", где врачи борются за его жизнь, передает Life.

Отметим, что Николай Носков переживает не лучшие времена. Пару лет назад популярный исполнитель несколько раз отменял концерты из-за своего нездоровья, чем сильно подставил организаторов. Сам же артист якобы болел и даже потерял слух.