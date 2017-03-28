Видео: Мэрилин Керро и Александр Шепс приворожили к Ольге Бузовой парня

Они сообщили, что известная телеведущая Ольга Бузова попросила приворожить к ней парня. В своем микроблоге таинственный блогер Денчик, который публикует ролики со звездами канала ТНТ, опубликовал видео, в котором общается с экстрасенсами Мэрилин Керро и Александром Шепсом по поводу того, что он хочет приворожить к себе звезду "Дома-2" Ольга Бузову, к которой уже неоднократно проявлял знаки внимания. Но маги успели погасить пыл Денчика, сообщив ему, что популярная телеведущая уже сама сделала на него приворот, и делать еще один опасно. Но Шепс и Керро все-таки обещали ему помочь, только если он не расскажет об этом Ольге Бузовой.