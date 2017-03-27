Почему Максакова и Вороненков не спали в ночь перед трагедией

По словам Пономарева, Максакова и Вороненков до пяти часов утра пытались переправить одно из своих транспортных средств из Белоруссии на Украину. Однако с этим возникли определенные трудности. Дело в том, что на украинской границе заявили, что по законам страны въехать на ее территорию на автомобиле может только его владелец, передают Dni.

Украинские пограничники поставили условие: или Вороненков сам лично на своем транспортном средстве пересекает границу Украины, или его автомобиль не будет допущен на территорию страны. Пономарев отметил, что экс-депутат Госдумы боялся сесть за руль и выехать с территории Украины даже в сторону Белоруссии, поскольку якобы опасался преследований со стороны российских спецслужб. Решение проблемы предложил Геращенко: по его совету Вороненков выехал с украинской территории, развернулся на нейтральной полосе между КПП двух государств, а затем вернулся обратно.

Из-за того, что транспортировка автомобиля заняла всю ночь, на следующий день Вороненков отправился на встречу к Пономареву без супруги. Во время встречи два беглых депутата хотели обсудить запрос России в Интерпол, что грозило Вороненкову международным розыском.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен в субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в украинской столице.