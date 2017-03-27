Обвиненный в изнасиловании Пьер Нарцисс хранит молчание

Марианна Суворова заявила, что Пьер за ней ухаживал, и она согласилась провести с ним ночь. "Я испытывала дикую боль, потому что все происходило совершенно диким образом. Все, что я видела – это скомканная простыня и кровь. Он меня бил, потому что я кричала и звала на помощь (…) Я стала терять сознание. Это происходило несколько раз", - говорила девушка в шоу "Говорим и показываем", пишут Argumentiru.com.

Друг артиста по "Фабрике звезд" Михаил Гребенщиков не верит, что Пьер может ударить женщину. Он считает, что Суворова захотела славы Дианы Шурыгиной, однако скандала не случилось. Пьер Нарцисс не дает комментарии, не оправдывается. Некоторые зрители в Сети предположили, что он продвигает себя как диджей, и любой пиар может принести ему пользу.