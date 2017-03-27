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Одно лицо! Лолита поразила сходством с дочкой

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Лолита. | ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Российская певица Лолита Милявская проводит школьные каникулы со своей дочкой Евой. Совместное фото исполнительница опубликовала в своем микроблоге Instagram.

17-летняя дочь Лолиты Милявской проживает с бабушкой и учится в обычной киевской школе. С мамой видится редко из-за загруженного гастрольного графика певицы, поэтому каникулы - идеальное время, когда семья может провеси время вместе.

«А это мы с Евочкой! Каникулы!» – подписала снимок знаменитая мать.

На фото Лолита запечатлена без косметики и в очках. Стоит отметить, что и ее дочка также позирует в похожей оправе и идентичном свитере.

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