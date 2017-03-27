Одно лицо! Лолита поразила сходством с дочкой
27. март 2017 16:41
Российская певица Лолита Милявская проводит школьные каникулы со своей дочкой Евой. Совместное фото исполнительница опубликовала в своем микроблоге Instagram.
17-летняя дочь Лолиты Милявской проживает с бабушкой и учится в обычной киевской школе. С мамой видится редко из-за загруженного гастрольного графика певицы, поэтому каникулы - идеальное время, когда семья может провеси время вместе.
«А это мы с Евочкой! Каникулы!» – подписала снимок знаменитая мать.
На фото Лолита запечатлена без косметики и в очках. Стоит отметить, что и ее дочка также позирует в похожей оправе и идентичном свитере.