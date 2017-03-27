Одно лицо! Лолита поразила сходством с дочкой

17-летняя дочь Лолиты Милявской проживает с бабушкой и учится в обычной киевской школе. С мамой видится редко из-за загруженного гастрольного графика певицы, поэтому каникулы - идеальное время, когда семья может провеси время вместе.

«А это мы с Евочкой! Каникулы!» – подписала снимок знаменитая мать.

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Mar 26, 2017 at 12:58pm PDT

На фото Лолита запечатлена без косметики и в очках. Стоит отметить, что и ее дочка также позирует в похожей оправе и идентичном свитере.