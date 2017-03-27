Анну Семенович высмеяли из-за отфотошопленного живота
27. март 2017 16:18
Анну Семенович жестко раскритиковали подписчики. Пользователи соцсети уверены, что артистка отредактировала снимок.
Анна поделилась в Instagram свежим снимком. Артистка сфотографировалась в облегающем полосатом платье.
Оно подчеркнуло пышный бюст Семенович, ее плоский живот и тонкую талию. Однако фолловеры не поверили, что у Анны на самом деле такая фигура. Пользователи увидели фотошоп в области талии и груди, а также ног. Над Анной начали откровенно издеваться и просить «телефончик фотошоппера».