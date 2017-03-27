Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Анну Семенович высмеяли из-за отфотошопленного живота

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Анна Семенович | ФОТО: Instagram

Анну Семенович жестко раскритиковали подписчики. Пользователи соцсети уверены, что артистка отредактировала снимок.

Анна поделилась в Instagram свежим снимком. Артистка сфотографировалась в облегающем полосатом платье.

Оно подчеркнуло пышный бюст Семенович, ее плоский живот и тонкую талию. Однако фолловеры не поверили, что у Анны на самом деле такая фигура. Пользователи увидели фотошоп в области талии и груди, а также ног. Над Анной начали откровенно издеваться и просить «телефончик фотошоппера».

Наверх