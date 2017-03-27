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Смотри: таллиннские мужчины пришли в сауну и уже сняли с себя трусы. Теперь им придется краснеть…

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ФОТО: Elu24/ERR

На выходных в программе «Актуальная камера» показали мужские тела во всей красе. Причина простая: сауна на улице Рауа в Таллинне отметила свой восьмидесятый день рождения. Поздравляем!

Сауна, которая непрерывно работает в течение 80 лет в Таллинне, отметила свой день рождения 25 марта. Журналисты ERR в связи с этим сняли восхитительное видео прямо в мужской душевой.

Атмосфера в бане в этот день была более праздничной. Попариться пришли и старые, и новые клиенты.

/ Elu24/ERR

Банный парильщик Алекс: сегодня впервые в жизни узнал, что дубовый веник нужно сначала смочить в холодной воде, а лишь потом окунуть его в горячую воду. Тогда листья не будут отпадать. Всю жизнь ходил в баню, а этого не знал.

Для одного из клиентов сауны стала приятным сюрпризом новость о том, что пиво – не банный напиток.

/ Elu24/ERR

Эксперт по баням Александр Поол считает, что в бане температура могла бы быть от 65 до 70 градусов, не больше.

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