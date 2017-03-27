КУРЬЕЗ: телеведущая нечаянно устроила стриптиз в прямом эфире

Итальянская телеведущая взбудоражила зрителей случайным стриптизом. Так, Барбара Франческа Овиени надела слишком короткое платье и какой-то момент легкий наряд дамы подвел ее, пишет TopNews.

На видео одна из самых сексуальных телеведущих Италии случайным образом соблазнила зрителя не красивой грудью, а более интимной частью тела. Перед взором зрителей на миг показалось нижнее белье красотки.

Телеведущая решила поправить платье, которое в тот момент задралось вверх. Хотя “случайных стриптиз” продолжался всего несколько секунд, фанаты теледивы остались очень довольны.