Оргкомитет «Евровидения»: Россия решила не ехать на конкурс с самого начала

Франк-Дитер Фрайлинг в интервью Der Tagesspiegel заявил, что Россия с самого начала не была заинтересована в участии своей представительницы Юлии Самойловой в "Евровидении-2017", пишет Ivona.

По мнению главы оргкомитета конкурса, в пользу этого свидетельствует то, что российская делегация не участвовала в обязательных предпросмотрах и не зарезервировала жилье в Киеве, где она должна была остановиться в дни проведения Евровидения 2017.

Фрайлинг добавил, что пока нет речи о новом участнике от России, поскольку президент или премьер-министр Украины может признать решение СБУ недействительным. Также Франк-Дитер подчеркнул, что EBU будет пытаться защитить право России на участие в мероприятии.

Напомним, СБУ запретила участнице Евровидения 2017 от России Юлии Самойловой въезжать на территорию Украины. Причина такого отказа – гастроли 27-летней артистки в Крыму в июне 2015 года.

Представители Европейского вещательного союза предложили Самойловой участвовать в конкурсе дистанционно, однако и украинская, и российская стороны от подобной идеи отказались.

Как отметил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио, страна готова поддержать Россию в музыкальном конкурсе, если ее представит другой артист, который не имеет проблем с украинским законодательством.

Кириленко подчеркнул, что Украина с самого начала предупреждала, что ни один из тех исполнителей, которые нарушили закон, не смогут принять участие в песенном конкурсе.