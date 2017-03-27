Женщина спрятала диктофон в волосах прямо перед началом операции. То, что она услышала, довело ее до слез!

Этель Истер, однако, может смело с нами поспорить. Ей предстояла операция по удалению грыжи, но врач сообщил ей, что придется ждать пару месяцев. Этель начали с ним спорить, а тот наорал на женщину, после чего та заплакала.

Несколько недель спустя, другой врач той же больницы сообщил ей, что лечащий врач говорил о ней много негативного. И Истер решила собрать об этом подробную информацию. В день операции, когда Истер уже разделась, она успела спрятать в своих волосах небольшой диктофон, чтобы записать разговоры докторов. То, что она услышала, было действительно шокирующим!

Врачи смеялись над ее размерами, над пупком, и над всем остальным. Они смеялись и дразнили женщину, полагая, что она об этом никогда не узнает.

Руководство больницы пока что не предприняло каких-либо мер. “Они не имели права говорить такие вещи по поводу моего тела, – заявила Истер. –Это было непрофессионально! Это было бесчеловечно’’.