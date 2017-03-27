Ксению Бородину вынудили прокомментировать беременность

Не так давно поклонники Ксении Бородиной заподозрили ее в том, что она готовится стать мамой в третий раз. Ведущая неоднократно публиковала фотографии в просторной одежде, под которой пользователи социальных сетей разглядели округлившийся живот. В связи с этим они начали поздравлять Ксению с грядущим пополнением в семье. Знаменитость ознакомилась с реакцией фанатов и поспешила ответить на их многочисленные комментарии. Она заверила общественность, что подобные домыслы далеки от истины, пишет Starhit.ru.

«Ребята, ну вас не понять, то я у вас слишком худая, то приписывают беременность, живот разглядели какой-то. Вы уж определитесь, а то я по вашему совету кушать начала, может, не стоит, а то придется выбирать – то толстая, то худая, то беременная, других состояний нет просто. И уже прямо журналисты атакуют с этим вопросом, вы лучше УЗИ работаете. Но кровь не показала беременность, только на днях сдавала, проверяла свое здоровье. Может, кровь врет, вам-то лучше знать», – с юмором отметила ведущая.

Поклонники Ксении Бородиной тут же начали писать, что она потрясающе выглядит. По их мнению, звезда находится в прекрасной форме. Кроме того, они пошутили по поводу слухов, которые активно распространялись в Сети. «Ксюша, ты супер», «Красавица», «Шикарная женщина. Не читайте всех подряд в «Инстаграме», «Фигура отличная. Не вздумай худеть, а то ветром унесет», «Ты просто великолепная, не слушай никого», «Хорошенькая», «Какие глупости народ придумывает», «Вы очень милая и приятная», – обсуждали фанаты ведущей.

Напомним, что Ксения Бородина воспитывает двух прелестных дочерей – старшую Марусю и маленькую Теону. Ведущая и ее муж Курбан Омаров души не чают в своих очаровательных наследницах. В декабре прошлого года родители Теоны шумно отметили ее день рождения. На вечеринке, организованной по случаю важного для семьи события, Бородина и Омаров собрали родных и близких. Мероприятие посетили Дарья и Сергей Пынзарь, Елена Темникова, Катя Жужа, Елена Бушина, Наталья Пушкина, Наталья Алайская и многие другие. Взрослые и дети с удовольствием провели время на зажигательном празднике.

К слову, в ходе одной из бесед с корреспондентом «СтарХита» Курбан Омаров рассказывал о семейных традициях. По признанию бизнесмена, в их доме принято смотреть фильмы по вечерам. «Укладываем детей спать, поднимаемся в спальню, покупаем фильм онлайн и смотрим вдвоем. Боевики и фантастика у нас раз в год, а в ежедневном меню что-то романтичное, про любовь...» – делился мужчина.