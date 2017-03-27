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Совсем с ума посходили: девушка разделась в ночном клубе догола ради подарочного сертификата

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Ночной клуб | ФОТО: Scanpix

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Рязани еще в начале марта, однако на YouTube скандальное видео появилось только сейчас.

В одном из ночных клубов Рязани девушка разделась догола ради подарочного сертификата.

По информации местного издания RZN.info, все случилось 3 марта 2017 года в заведении под названием More. Во время конкурса на сцену вышли две девушки, которым предстояло разыграть между собой подарочный сертификат и денежный приз.

Сначала одна рязанок разделась до нижнего белья за приз в 2,5 тысячи рублей, а другой девушке досталось задание полностью раздеться за подарочный сертификат в магазин, причем ведущий разрешил ей прикрываться двумя конвертами. После непродолжительного девушка появилась на сцене обнаженной.

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