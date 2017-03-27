Новая девушка женатого Александра Носика открыто заговорила об их романе

На прошлой неделе стало известно, что звезда сериала «Возвращение Мухтара» расстался с супругой Ольгой, с которой прожил в браке 5 лет. В холостяках 45-летний Носик проходил недолго. Сейчас его сердце снова несвободно. Утешение Александр нашел в объятиях 33-летней «фабрикантки» Анастасии Крайновой. В интервью Starhit певица впервые откровенно рассказала об их романе.

«Мы встретились несколько месяцев назад в кафе, – поделилась Настя. – Так получилось, что работаем с одним человеком, он нас и познакомил. Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить...

...Конечно, очень переживаю по поводу Сашиного расставания с женой, но мы не касаемся наших прошлых отношений. Ольга прекрасная девушка, я слышала от общих товарищей о ней исключительно хорошее. Мы с Сашей пытаемся уделять больше времени друг другу. Правда, его, как всегда, не хватает: он много гастролирует со спектаклями, вот только закончил работу в большом кино и в сериале «Торгсин» телеканала «Россия 1». А я готовлюсь к съемкам клипа и гастролирую. Но мы всегда на связи…»

Напомним, о связи Носика и Крайновой стало известно на прошлой неделе, когда пару застали вместе в одном из столичных ресторанов. Новость об уходе артиста от жены вызвала волну негодования среди его поклонников. Однако многие все же поддержали Александра, объясним это тем, что каждый заслуживает право быть счастливым. Сейчас Актер и его новая избранница не строят серьезных планов на будущее, а лишь наслаждаются временем, проведенным вместе, а также узнают друг друга лучше. Несмотря на открывшуюся правду, афишировать эти отношения пара не намерена. Влюбленные сходятся во мнении, что счастье любит тишину.