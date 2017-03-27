Фото: Юлию Началову обвинили в злоупотреблении фотошопом
27. март 2017 13:08
Поклонники актрисы и певицы Юлии Началовой в последнее время обеспокоены ее психологическим состоянием. Они считают, что их любимица сильно увлеклась фотошопом.
Юлия Началова стала редко появляться на публике, но часто обновляет свой аккаунт в Instagram. В последнее время подписчики микроблога звезды все чаще выражают в комментариях недоумение по поводу того, что стало с ее внешностью. Им кажется, что она слишком сильно обрабатывает свои снимки, так как теперь она практически неузнаваема.
Например, на одном из новых снимков у Юлии Началовой изменился цвет глаз и форма лица. Актриса еще не комментировала замечания фолловеров.