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Фото: Юлию Началову обвинили в злоупотреблении фотошопом

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Юлия Началова. | ФОТО: BMA Estonia

Поклонники актрисы и певицы Юлии Началовой в последнее время обеспокоены ее психологическим состоянием. Они считают, что их любимица сильно увлеклась фотошопом.

Юлия Началова стала редко появляться на публике, но часто обновляет свой аккаунт в Instagram. В последнее время подписчики микроблога звезды все чаще выражают в комментариях недоумение по поводу того, что стало с ее внешностью. Им кажется, что она слишком сильно обрабатывает свои снимки, так как теперь она практически неузнаваема.

Например, на одном из новых снимков у Юлии Началовой изменился цвет глаз и форма лица. Актриса еще не комментировала замечания фолловеров.

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