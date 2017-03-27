Фото: Юлию Началову обвинили в злоупотреблении фотошопом

Юлия Началова стала редко появляться на публике, но часто обновляет свой аккаунт в Instagram. В последнее время подписчики микроблога звезды все чаще выражают в комментариях недоумение по поводу того, что стало с ее внешностью. Им кажется, что она слишком сильно обрабатывает свои снимки, так как теперь она практически неузнаваема.

Например, на одном из новых снимков у Юлии Началовой изменился цвет глаз и форма лица. Актриса еще не комментировала замечания фолловеров.