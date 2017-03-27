Киев поставили на место в скандале с «Евровидением»

Об этом в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, комментируя решение украинских властей запретить российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну.

"Если решение не пускать российскую конкурсантку в страну останется в силе, ЕВС будет и дальше стараться обеспечить участие России в шоу, - сказал он. - Однако наше предложение сделать это с помощью прямого включения было отклонено обеими сторонами".

24 марта Европейский вещательный союз сообщил ТАСС, что намерен добиваться для Самойловой возможности выступить на "Евровидении".

"Предпочтительное для нас решение состоит в том, чтобы российская артистка выступила в Киеве, и мы продолжаем напряженно работать, чтобы этого достичь", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман. - ЕВС хочет, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования".

Служба безопасности Украины 22 марта вынесла запрет на въезд Самойловой в страну сроком на три года, обосновав это тем, что, выступив в 2015 году в Крыму, она нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение на посещение полуострова. В ответ Европейский вещательный союз выразил разочарование в связи с решением украинских властей и надежду на компромиссное решение и предложил российскому Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой для показа на конкурсе. Однако телеканал от этого предложения отказался. Отверг его и Киев, заявив, что трансляция нарушит украинские законы.