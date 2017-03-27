Эстонская ведьма Мэрилин Керро назвала четыре вещи, которые никогда нельзя делать со своими родителями

1. «Не учите их жизни». Даже если вы в сто раз умнее их, даже если вы ТОЧНО ЗНАЕТЕ КАК НАДО – не рассказывайте маме и папе, как надо жить. У них своя жизнь, у вас своя.

2. «Не возвышайтесь над ними». Не делайте так ни в реальной жизни, ни в мыслях. Вы ничем не лучше их! То, что вам довелось прочитать умные книги, посмотреть умные видео на ютубе или посетить хороший тренинг, не делает вас ни умнее, ни добрее, ни мудрее. Как бы вам это не казалось. Засуньте себе ваше самолюбование в одно место. Запомните, что энергия рода ВСЕГДА идет от старших (в том числе и умерших) к младшим. Самовозвышаясь над родителями, вы как бы становитесь старшими по отношению к ним, и тем самым блокируете энергию рода. А делать так я не посоветую даже самому страшному врагу.

3. «Не надейтесь, что они образумятся». Есть соблазн "случайно" оставить умную книжку ии подарить что-то маме, чтобы она развивалась. Не делайте так. Вы можете помочь ТОЛЬКО если папа или мама сами вас попросят. Лезть в душу и навязывать какое-то мнение не стоит. Ничего кроме злости в ваш адрес вы не получите. Дайте вашим родителям пройти свой путь и заплатить по своим счетам.

4. «Не мстите им». У тех, кто становится на путь саморазвития, со временем появляются инструменты и желание отомстить за старые, порой еще детские, обиды. Не надо! За то, что они кого-то обидели, они заплатят сами. Но если вы отомстите, то платить придется уже вам. И вам это точно не понравится!

«Что же, выходит, с родителями ничего делать не надо? Да! С ними - не надо. Все, что вы можете делать - это что-то делать С СОБОЙ. Со своими мыслями, чувствами, установками. Вот этим и занимайтесь. А им дайте жить так, как они хотят», - заключила Мэрилин Керро.