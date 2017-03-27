Слушайте эксклюзивное интервью: всего одно качество жителей Эстонии так сильно нравится Дмитрию Дюжеву

Незадолго до своего выступления в Таллинне актер дал эксклюзивное интервью ведущим утренней программы «Витамины Шоу» на «Народном Радио», в котором рассказал, что ему так нравится в эстонских людях. Юлия Календа и Артур Тюленев задали Дюжеву интригующие вопросы.

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