Слушайте эксклюзивное интервью: всего одно качество жителей Эстонии так сильно нравится Дмитрию Дюжеву
27. март 2017 12:06
В субботу, 25 марта, в эстонской столице выступил популярный российский актер Дмитрий Дюжев. Он подарил зрителям самое значительное произведение великого русского поэта А.С. Пушкина — «Евгений Онегин».
Незадолго до своего выступления в Таллинне актер дал эксклюзивное интервью ведущим утренней программы «Витамины Шоу» на «Народном Радио», в котором рассказал, что ему так нравится в эстонских людях. Юлия Календа и Артур Тюленев задали Дюжеву интригующие вопросы.
Слушайте интервью ниже!