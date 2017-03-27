Анфиса Чехова о конфликте с телеведущим: время нас рассудит, если Познер доживет

Владимир Познер нелестно охарактеризовал Анфису Чехову. И она считает, что именно поэтому он не приглашает ее в свою программу "Познер". "Он меня к себе не зовет. Если честно, Познер считает меня бездарной женщиной. Я читала его интервью, где он очень плохо обо мне отзывался", - рассказывала Анфиса, пишут Argumentiru.com.

На днях Анфиса Чехова вспомнила в Instagram старый конфликт. Тогда она говорила, что время рассудит их, "если Познер доживет".

"Однажды Познер, в одном интервью, сказал, что не считает меня талантливой и профессиональной личностью. Услышать такие слова от телевизионного мэтра было неприятно, особенно учитывая, что он не знает меня лично. В такой ситуации, когда кто-то авторитетный не признает твоих талантов и результаты твоего труда кажутся ему сомнительными, есть несколько вариантов:

1) Посмотреть на себя его глазами, усомниться в себе и подорвать свою самооценку на мине его жёсткой критики.

2) Обидеться, оскорбиться, возненавидеть человека, усомнившегося в твоих достоинствах, броситься отчаянно защищаться или доказывать обратное!

И есть третий путь, по которому пошла я:

Позволить человеку ошибаться! Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр...", - написала пышногрудая красотка, опубликовав позже фотосессию в нижнем белье.