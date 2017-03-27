«Кольщик» группировки «Ленинград»: как снимали самый масштабный русский клип последних лет

Последний клип «Ленинграда» на песню «Кольщик», без сомнений, стал новым видео шедевром группы!
Он буквально взорвал интернет, всего за пару дней собрав многие миллионы просмотров. «То чувство когда пятиминутный клип выглядит интересней и профессиональней, чем большинство русских фильмов за последний десяток лет», — комментировали ролик в сети.
Режиссер видео - Илья Найшуллер, наиболее известный по фантастическому боевику «Хадкор», продюсером которого стал Тимур Бекмамбетов. Главная «фишка» ролика — он снят в реверсивной технике. Череда безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за обычного мыльного пузыря, пущенного маленькой зрительницей, развивается в обратном хронологическом порядке.
А вы уже посмотрели клип наоборот?
Съемки клипа проходили в конце 2016 года в тверском цирке. Илья Найшуллер рассказывает: «У нас было пять смен — с 10 по 15 декабря. Съемочная группа — 150 человек. 400 человек в массовке. Графикой и спецэффектами занимались человек 60, это те же люди, которые со мной работали над фильмом «Хардкор» и клипом The Weeknd «False Alarm». На финишной прямой мы просидели у них в офисе часов 45. Каскадеры тоже с нами были в фильме «Хардкор». Лучшие в стране. Их было человек 35. Думаю, это самый масштабный русский клип за последние годы».
Много вопросов вызвало отсутствие связи сюжетов клипа и песни. Однако, как говорит Илья Найшуллер: «Связь есть. Среди героинь клипа есть девушка, от лица которой могла бы быть рассказана эта история. Но я не скажу, кто это».
Добавим также, что уникальность нового видеоклипа и самой новой песни «Ленинграда» заключается еще и в том, что за почти пять минут, которые длится ролик, в нем не прозвучало ни единого матерного слова.
Напомним, что группировка «Ленинград» c большим юбилейным концертом выступит на сцене Saku Suurhall 17 мая.
Смотрим, как проходили съемки клипа!