«Кольщик» группировки «Ленинград»: как снимали самый масштабный русский клип последних лет

Он буквально взорвал интернет, всего за пару дней собрав многие миллионы просмотров. «То чувство когда пятиминутный клип выглядит интересней и профессиональней, чем большинство русских фильмов за последний десяток лет», — комментировали ролик в сети.

Режиссер видео - Илья Найшуллер, наиболее известный по фантастическому боевику «Хадкор», продюсером которого стал Тимур Бекмамбетов. Главная «фишка» ролика — он снят в реверсивной технике. Череда безумных и кровавых событий, произошедших в цирке из-за обычного мыльного пузыря, пущенного маленькой зрительницей, развивается в обратном хронологическом порядке.

А вы уже посмотрели клип наоборот?

Съемки клипа проходили в конце 2016 года в тверском цирке. Илья Найшуллер рассказывает: «У нас было пять смен — с 10 по 15 декабря. Съемочная группа — 150 человек. 400 человек в массовке. Графикой и спецэффектами занимались человек 60, это те же люди, которые со мной работали над фильмом «Хардкор» и клипом The Weeknd «False Alarm». На финишной прямой мы просидели у них в офисе часов 45. Каскадеры тоже с нами были в фильме «Хардкор». Лучшие в стране. Их было человек 35. Думаю, это самый масштабный русский клип за последние годы».

Много вопросов вызвало отсутствие связи сюжетов клипа и песни. Однако, как говорит Илья Найшуллер: «Связь есть. Среди героинь клипа есть девушка, от лица которой могла бы быть рассказана эта история. Но я не скажу, кто это».

Добавим также, что уникальность нового видеоклипа и самой новой песни «Ленинграда» заключается еще и в том, что за почти пять минут, которые длится ролик, в нем не прозвучало ни единого матерного слова.

Напомним, что группировка «Ленинград» c большим юбилейным концертом выступит на сцене Saku Suurhall 17 мая.

Смотрим, как проходили съемки клипа!