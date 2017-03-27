ФОТО: зрители Большого театра сорвали с Софи Лорен парик и увидели, что под ним

В Большом театре недавно состоялось вручение первой Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Итальянская звезда Софи Лорен передала статуэтку дирижеру и президенту Московского Дома музыки Владимиру Спивакову, пишут Argumentiru.com.

"Это огромная честь и большая радость вручать награду маэстро, чья безупречная профессиональная деятельность всегда идет рука об руку с щедростью и добротой. Браво!" — сказала Лорен, вручая премию дирижеру и президенту Московского Дома музыки. Со статуэтками на сцену также вышли певица Николь Шерзингер, актеры Настасья Кински, Дольф Лундгрен, музыканты Ашанти, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие.

Во время автограф-сессии 82-летней Софи Лорен пришлось придерживать парик руками. В какой-то момент он сполз, обнажив залысины на голове актрисы. По слухам, париками звезда итальянского кино стала пользоваться в 60-х, когда искусственные волосы на голове были очень модными. Однако регулярное ношение париков вызвало облысение кинодивы.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!