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Видео: Ольга Бузова улеглась на мужчину прямо на сцене

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Ольга Бузова. | ФОТО: Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Накануне известная телеведущая Ольга Бузова выступала на сцене телевизионной дискотеки «Партийная зона» канала «МУЗ-ТВ».

Она шокировала зрителей своим поведением, когда прямо выступления решила лечь на танцора. В ролике, который опубликовала Ольга Бузова в своем микроблоге, она начинает исполнять песню "Привыкаю". Вдруг она резко начала ложиться спиной на танцора, который успел подхватить ее. Зрителей шокировала выходка звезды "Дома-2", а ее подписчики негативно отнеслись к ее поступку. Они заявили, что Ольга Бузова стала слишком развязной, пишет 7d.org.ua.

Вы - это чистый кайф СПАСИБО #Привыкаю

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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