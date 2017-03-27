Видео: Ольга Бузова улеглась на мужчину прямо на сцене

Она шокировала зрителей своим поведением, когда прямо выступления решила лечь на танцора. В ролике, который опубликовала Ольга Бузова в своем микроблоге, она начинает исполнять песню "Привыкаю". Вдруг она резко начала ложиться спиной на танцора, который успел подхватить ее. Зрителей шокировала выходка звезды "Дома-2", а ее подписчики негативно отнеслись к ее поступку. Они заявили, что Ольга Бузова стала слишком развязной, пишет 7d.org.ua.

Вы - это чистый кайф СПАСИБО #Привыкаю Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 26 2017 в 1:46 PDT