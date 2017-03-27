Видео: Ольга Бузова улеглась на мужчину прямо на сцене
27. март 2017 10:22
Накануне известная телеведущая Ольга Бузова выступала на сцене телевизионной дискотеки «Партийная зона» канала «МУЗ-ТВ».
Она шокировала зрителей своим поведением, когда прямо выступления решила лечь на танцора. В ролике, который опубликовала Ольга Бузова в своем микроблоге, она начинает исполнять песню "Привыкаю". Вдруг она резко начала ложиться спиной на танцора, который успел подхватить ее. Зрителей шокировала выходка звезды "Дома-2", а ее подписчики негативно отнеслись к ее поступку. Они заявили, что Ольга Бузова стала слишком развязной, пишет 7d.org.ua.