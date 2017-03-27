С ней может конкурировать только Басков! Помолодевшая и постройневшая Илона Калдре свела с ума всю Прибалтику (галерея)
27. март 2017 09:54
Последние дни многие поклонники российского певца Николая Баскова в Эстонии обсуждают его стройную и подтянутую фигуру. Но и в нашей стране есть свои герои, а точнее – героиня. Интуит Илона Калдре в воскресенье вечером порадовала всю Прибалтику своим новым весенним образом.
На серии шикарных фотографий видно, что Илона похудела и помолодела, это значит, что женщина к лету готова. Как и всегда, в шуточной форме экстрасенс подписала свои снимки: «Создатель сотворил женщину, присмотрелся... улыбнулся и решил: Дааа лааадноо, если что, накрасится!»
Комментаторы в восторге от нового имиджа Илоны Калдре.
Смотрите галерею ниже!