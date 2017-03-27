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Фото и видео: москвич всю жизнь об этом мечтал… Он и подумать не мог, что желание сбудется посреди Таллинна!

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Старый город Таллинна. | ФОТО: Liis Treimann

24 марта в ледовом холле Tondiraba состоялся концерт легендарной украинской группы – «Океан Ельзи». Артистов приехали поддержать и российские поклонники, поскольку там им концерта этого музыкального коллектива не дождаться по известным вам причинам. Лидер группы – Святослав Вакарчук – прямо со сцены поблагодарил всех гостей за поддержку.

Москвич с ником bairestours приехал на концерт в Таллинн. Он не поверил своим глазам, когда в Старом городе встретил самого Вакарчука.

«Не много нужно для того, чтобы ходить весь день с улыбкой до ушей!

Меня скоро перестанут удивлять ситуации, когда передо мной внезапно появляются люди, которых очень хочу увидеть!

Для тех, кто в танке, на фото со мной Слава Вакарчук из Океана Эльзы, на чей концерт я и приехал и убегаю через 10 минут. Ребята, зажжем, вы лучшие!

With Slava Vakarchuk from Okean Elzy!» - написал мужчина в Instagram (орфог. и стилистика авт.сохр.).

После этого мужчина поделился в Facebook видео с концерта!

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