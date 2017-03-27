Фото и видео: москвич всю жизнь об этом мечтал… Он и подумать не мог, что желание сбудется посреди Таллинна!

Москвич с ником bairestours приехал на концерт в Таллинн. Он не поверил своим глазам, когда в Старом городе встретил самого Вакарчука.

Публикация от Nikolay Nikolaev (@bairestours) Мар 24 2017 в 8:40 PDT

«Не много нужно для того, чтобы ходить весь день с улыбкой до ушей!

Меня скоро перестанут удивлять ситуации, когда передо мной внезапно появляются люди, которых очень хочу увидеть!

Для тех, кто в танке, на фото со мной Слава Вакарчук из Океана Эльзы, на чей концерт я и приехал и убегаю через 10 минут. Ребята, зажжем, вы лучшие!

With Slava Vakarchuk from Okean Elzy!» - написал мужчина в Instagram (орфог. и стилистика авт.сохр.).

После этого мужчина поделился в Facebook видео с концерта!