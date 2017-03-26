А как вам эта идея? Интернет поддержал желание депутатов запретить шоу Малахова «Пусть говорят»

В Рунете горячо поддержали высказанное недавно депутатом Госдумы Антона Горелкина о запрете телепередачи «Первого канала» с Андеем Малаховым «Пусть говорят. Горелкин, который входит в парламентскую группу, разрабатывающую комплексный законопроект о защите детей от сексуальных преступлений, считает, что подобные ток-шоу слишком много уделяют внимание чернухе, сексу и разного рода половым извращениям.
«Один из коллег на эмоциях даже высказался о запрете передач вроде «Пусть говорят», где так любят обсасывать в самом циничном стиле преступления против несовершеннолетних», — заявил депутат в Facebook, рассказывая о том, как идет работа над законопроектом, пишет Ridus.ru.
— Я за! Куда на митинг выходить по этому поводу?
— Приехал к бабушке в гости, а она чет такое смотрит, и там чел с экрана вещает, что он лицо жене кислотой сожжет, падчерице по хребтине ломом пройдет. Я малость прифигел! И это в эфире!
— Где подписать?
— Вот тут поддерживаю! Эту ересь еще и дети смотрят. Вот чему там научится подрастающее поколение?
— Давно пора.