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Да ладно! Этот клип, снятый в самых жутких местах Эстонии, собрал более миллиарда просмотров в Youtube (видео)

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Заброшенное здание в Эстонии. | ФОТО: Личный архив автора

Миллионами просмотров в YouTube больше никого не удивишь. Вот если твое видео собрало там больше миллиарда просмотров, тогда стоит гордиться собой.

Несмотря на то, что клип на песню Алана Уолкера - «Faded» - собрал в Youtube более миллиарда просмотров, до лидеров топа ему далеко. Сейчас этот клип, снятый в страшных и заброшенных местах Эстонии, находится в рейтинге просмотров Youtube на 52 месте.

Напомним, что клип был снят в Таллинне у Горхолла, на карьере в Румму. Главное здание клипа - на снимке ниже. Оно находится где-то между Палдиски и Таллинном.

/ facebook

Лидирует PSY с песней «Gangnam Style», более двух с половиной миллиардов просмотров.

Смотрите клип «Faded», снятый в Эстонии!

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