Парадокс: если хочешь быть здоров — напивайся

Любители пива и вина оказались здоровее и счастливее тех, кто избегает зеленого змия. К такому выводу пришли французские ученые, исследовав, как образ жизни влияет на здоровье и эмоциональное состояние людей, пишет Mport.ua.

Специалисты установили, что взрослые люди, выпивающие по кружечке пива или паре бокалов вина в день, реже страдают от депрессий, менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких, а также чаще занимаются спортом, чем непьющие. Кроме того, по данным экспертов, те, кто пьет вино, как правило, питаются лучше трезвенников.

Однако специалисты, проводившие исследование, отметили, что алкоголь не обладает лечебным эффектом, и врачи не рекомендуют пить спиртное для профилактики заболеваний и депрессии.

Другие исследования, проведенные в Бостонском медицинском центре (США), показали: умеренное потребление некрепких алкогольных напитков снижает вероятность развития метаболического синдрома. Этим синдромом обозвали сложное нарушение физиологических процессов, возникающее из-за сахарного диабета, атеросклероза кровеносных сосудов, артериальной гипертензии.

Ученые показали, что у людей, которые в месяц выпивают от 1 до 19 бокалов вина или кружек пива, вероятность развития метаболического синдрома снижается на 35 процентов. Те же, кто пьет не менее двадцати доз – на 66 процентов.

Алкоголь устранял все четыре основных компонента этого синдрома:

увеличивал содержание “полезного“ холестерина;

снижал содержание “вредного“ холестерина;

снижал давление;

улучшал усвоение глюкозы.

Что интересно, положительное действие оказывали только пиво и некрепленое вино. А вот более крепкие напитки, содержащие не менее 15 процентов спирта, вызывали противоположный эффект.