В России ответили на предложение заменить Самойлову

Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что Россия даже не будет рассматривать условия Киева по "Евровидению". О скандальном предложении украинских властей политик высказался в социальной сети Facebook, пишут Dni.ru.

"Предложение украинских властей направить на Евровидение другого участника или участницу не будет даже рассматриваться. Принять его – значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы", – написал сенатор. Клинцевич подчеркнул, что согласиться на такое предложение просто невозможно.

Это – абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица

Сенатор добавил, что Россия не будет менять свое решение по "Евровидению". По словам Клинцевича, это невозможно и потому, что Самойлова честно завоевала право на участие в песенном конкурсе. "Принятие иного решения было бы предательством по отношению к ней", – уверен политик.

По мнению Клинцевича, Россию буквально толкают на бойкот "Евровидения". "На нашем месте поступило бы любое цивилизованное, уважающее себя государство", – кратко резюмировал он.

Напомним, представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой запретили въезд на Украину в середине марта. После этого организаторы конкурса предложили певице дистанционно выступить на конкурсе, на что в Москве ответили отказом.