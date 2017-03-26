Мария Шукшина попала в эпицентр беспорядков в Лондоне

Мария Шукшина является одной из самых востребованных актрис российского кино. Не так давно популярная в нашей стране артистка получила приглашение сниматься заграницей. В январе Мария Шукшина переехала в Лондон, чтобы принять участие в съемках серила компании Би-би-си. Творческая командировка актрисы, по ее словам, продлится до апреля, пишет Starhit.ru.

Создатели фильма обеспечили российской звезде роскошные условия в Великобритании. Живет Мария Шукшина в дорогом отеле в самом центре Лондона, недалеко от Букингемского дворца.

Однако, прекрасное месторасположение гостиницы имеет и обратную сторону. В центре британской столицы периодически проходят массовые акции, свидетелем которых становится Мария Шукшина. Так накануне, прямо под балконом актрисы прошла целая демонстрация граждан Великобритании, которые не хотят выходить из Евросоюза. Актриса успела снять процессию на видео и поделиться им со своими подписчиками.

«Под моим балконом проходит очередное шествие! На этот раз - проевропейский протест. Опять меня разбудили в мой выходной. Причем, каждый раз я невольно становлюсь активным участником лондонских событий. Цель участников шествия - выразить свою позицию насчет выхода Великобритании из ЕС и акцентировать преимущества членства страны в ЕС. Никогда не думала, что буду в эпицентре общественной жизни, тем более Лондона!» - поделилась Мария Шукшина.

Актриса так же добавила, что из-за митинга и недавно произошедшего теракта в столице Великобритании, когда автомобиль въехал в толпу людей, возникли проблемы со связью. «Целыми днями летают вертолеты и глушат связь. Wi fi работает еле-еле. Часами не могу отправить смски», - объяснила Мария Шукшина, почему она не всегда может выйти оперативно на связь.

Кстати, всего неделю назад под балконом актрисы было также оживленно. Жители британской столицы 19 марта отмечали День Святого Патрика шумным праздничным шествием по улице Пикадилли, на которой расположен отель Шукшиной. Впрочем, несмотря на все эти неудобства, звезда признается, что она счастлива находиться в эпицентре событий и изучать жизнь и традиции Лондона.

Стоит отметить, что Мария Шукшина на протяжении трех месяцев с большим вдохновением рассказывает о британской столице, выкладывая коротенькие видеоролики со своими зарисовками и наблюдениями в микроблог.