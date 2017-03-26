Мать Алексея Янина после инсульта и комы сына: он позвал меня, и я расплакалась

Свой 34-й день рождения Алексей Янин отметил в московской больнице, 14 марта рядом с ним были родные и самые близкие. Две недели актер будет проходить реабилитацию. Каждая такая программа дает новую надежду, после госпитализации в 2016 году он заговорил.

«СЫН СКАЗАЛ – МАМА! И Я РАСПЛАКАЛАСЬ»

Трагедия случилась в мае 2015 года, Алексей Янин почувствовал себя плохо. Жена Дарья вызвала скорую помощь, в больнице актеру поставили диагноз: инсульт. После консилиума врачи решили, что единственный способ спасти жизнь – сделать трепанацию черепа. После операции Янин находился в состоянии искусственной комы, из которой его вывели в начале июня 2015 года. Потихоньку он начал реагировать, узнавать близких. Затем на протяжении полутора лет заново учился дышать, сидеть, двигаться. В медицине этот переходный период называют состоянием малого сознания, после которого обычно и происходит восстановление.

«Он понимал все, что происходит, но говорить не мог, общались жестами, глазами, – делится со «СтарХитом» Ольга Андреевна, мама актера. – В сентябре 2016-го ему сделали очередную операцию, он очнулся после наркоза, и первое слово, которое произнес, было «больно». А еще через несколько дней сказал мне: «Мама». Я расплакалась. Это было так неожиданно и трогательно...

...Мы забрали его домой. Как-то я спросила: «Кто первый космонавт?» Леша, не раздумывая, ответил: «Юрий Гагарин. А президент – Путин». Я поняла, что сын к нам вернулся. Каждый день он выдавал все больше слов. Вспомнил английский и счет. Сейчас Леша просит у Бога скорейшего исцеления и мечтает вновь играть в кино. Прогнозов никто не дает, но мы маленькими шагами движемся к цели. Успехи уже есть. Ему намного лучше. К сожалению, в нашей стране инвалиды, как Леша, не все обеспечены постоянной реабилитацией».

Каждый день Алексея расписан – занятия с физиотерапевтом, массаж, прогулки, прослушивание аудиокниг. Пять раз в неделю с Яниным работают специалисты, помогает сиделка. Он живет в загородном доме вместе с мамой и ее вторым мужем. Это решение было принято на семейном совете, его поддержала и супруга актера Дарья.

«Наш коттедж находится в сосновом лесу, – продолжает Ольга Андреевна. – Здесь чистый воздух, вокруг озера. В теплую погоду Леша находится на улице с утра до вечера. Его жена часто приезжает вместе с сыном. Алексей всегда очень радуется, когда видит Дашу и Андрюшу. Его настроение сразу меняется в лучшую сторону. Андрей читает папе стихи, они вместе смотрят мультики. Планируем, что после этой реабилитации Леша воссоединится с семьей и переедет обратно в Москву».

Недавно к Янину приезжали друзья из спортивного лагеря «Надежда», они играли на гитаре, пили чай и вспоминали истории. «Сын сказал, что был очень рад всех видеть, – делится Ольга Андреевна. – Иногда его навещают коллеги, актеры Саша Ильин, Аня Тараторкина, Иван Колесников, Андрей Гуркин, Оля Красько, Таня Веселкина, Сергей Стоянов. Пока Леша не ходит, он может только сидеть. Друзья подарили сыну вертикализатор – тренажер, который помогает ему стоять. Огромное им за это спасибо! В свободное от занятий время Леша смотрит фильмы, мультики, а также слушает аудиокниги с произведениями Пушкина и другой классикой. Иногда я ему читаю. Сын не только разговаривает, но и поет песни Земфиры, Виктора Цоя. В последнее время почему-то часто просит чай с малиной. Варенье прислала бабушка. Также очень хочет гулять, но зимой мы не выходим на улицу, только проветриваем. Летом станем вновь проводить много времени на свежем воздухе».

«ЛЕША ХОЧЕТ НА МОРЕ»

Ольга Янина – человек верующий. Когда с сыном случилось несчастье, она много молилась за него и до сих пор часто бывает в церкви.

«Каждое утро мы вместе с Лешей читаем молитвы, – делится Ольга Андреевна. – Знаю, что когда это все произошло, много людей в России, за рубежом молились и ставили свечки за здоровье Алексея. Думаю, только поэтому его и вытащили. Хочется еще раз сказать всем огромное спасибо! Никогда нельзя сдаваться, нужно до последнего верить и просить Бога о помощи. Я также благодарна отцу Филиппу, сыну нашего знакомого. Несколько раз он соборовал Лешу».

Ольга Янина не скрывает, что семья актера до сих пор нуждается в средствах. Каждый месяц содержание и лечение Алексея обходятся примерно в 100 тысяч рублей, а пенсия по инвалидности составляет всего около 15 тысяч. Финансово помогают супруга Дарья, она сейчас снимается в кино, друзья, а также родной отец Леши, который каждую неделю его навещает.

«Деньги, конечно, нужны, – говорит Ольга Андреевна. – Мы нацелены поднять его и очень стараемся. Конечно, если бы средств было побольше, чаще бы устраивали сына на реабилитацию. Он хочет на море. Я мечтаю отвезти его в военный санаторий в Крыму».